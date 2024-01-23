Лавров призвал Байдена к прекращению огня на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для нормализации ситуации на Ближнем Востоке посоветовал бы президенту США Джо Байдену прекратить боевые действия и отказаться от использования вето по резолюциям о прекращении огня в ООН, – сообщает во вторник, 23 января, телеканал CBS.

В интервью телеканалу, отвечая на вопрос, чтобы он посоветовал президенту США для разрешения кризиса на Ближнем Востоке, Лавров сказал: «Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня. Вы дважды применяли право вето. Со стороны Совета Безопасности ООН нет никакой реакции на требование прекращения огня. Американской администрации не следует тянуть с созданием палестинского государства и присоединиться к усилиям других участников международного процесса».

«Мусульманский мир будет все больше прибегать к насилию, если не создать палестинское государство. Я убежден, что если эта несправедливость не будет исправлена и палестинское государство не будет создано, то время от времени в Палестине или в других частях арабского и мусульманского мира будет возникать все больше насилия. Арабская и мусульманская «улицы» гораздо радикальнее, чем правительства. Если международное сообщество не будет настаивать на создании палестинского государства на основе решений ООН, то гнев, который присутствовал в жизни палестинцев десятилетиями, поколение за поколением, будет воспроизводить все новые поколения, которые будут чувствовать, что их бросили и обманули», – добавил глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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