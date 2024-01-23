СМИ: Конфискованные российские активы Киев не спасут

Передача Киеву конфискованных замороженных странами Запада российских активов Украину не спасет, более того, – это даже может ей навредить, – сообщает во вторник, 23 января, агентство Bloomberg.

В редакционной статье агентства, в частности, говорится: «Начало долгого и сложного процесса конфискации российских активов может позволить западным правительствам говорить, что они что-то делают, однако это не спасет Украину. ...Учитывая сложность юридического процесса, российские активы для восстановления страны Киев сможет получить, даже при самом оптимистичном сценарии, только спустя много лет или даже десятилетий. При неблагоприятном развитии событий, западные страны будут использовать отдаленную перспективу разблокирования российских активов в качестве отговорки для затягивания предоставления помощи Украине».

«Более того, конфискация активов в таком масштабе создаст прецедент, которым будут злоупотреблять в будущем, подрывая стабильность международных отношений и экономических систем, а также лишит Запад козыря в каких-либо будущих переговорах с Россией», – пишет Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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