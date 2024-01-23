Песков о Зеленском: У него большие проблемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 23 января, заявил, что указ, подписанный президентом Украины о территориальных претензиях к России – это попытка закамуфлировать неприятную ситуацию, в которой оказался киевский режим, а у самого Зеленского – большие проблемы, – сообщают СМИ.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному его в Telegram-канале, отвечая на вопрос, стоит ли относиться к территориальным претензиям Украины к России как к очередной глупости, Песков говорит: «Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет. Он изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег. Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов, но и этого нет».

«Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», – добавил представитель Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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