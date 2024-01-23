СМИ: Столица Украины может быть перенесена во Львов

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что после поражения ВСУ столица Украины может быть перенесена из Киева во Львов, – сообщает во вторник, 23 января, издание Asia Times.

В статье, опубликованной на сайте Asia Times, Стивен Брайен пишет: «Новая политика США в отношении Украины формировалась в последние месяцы. Она призвана справиться с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет войну и украинскому правительству, возможно, придется эвакуироваться в Киев. …В основе этой политики лежит установление эффективного контроля над Будановым, в том числе в целях переноса столицы Украины, вероятно, во Львов».

«В Киеве ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, и его заменит Буданов. Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения украинского главкома станет ситуация вокруг Авдеевки. У украинской армии нет возможности остановить русских. Это прекрасно осознают в ЕС и США, в связи с чем Европа сейчас в панике, а США в отношении Украины пытается сформулировать новою политику», – говорит в своем материале старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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