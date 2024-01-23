В России упразднили оргкомитет по подготовке к ЭКСПО-2025

Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия России во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Японии.

В документе, опубликованном на сайте правовых актов во вторник, 23 января, говорится: «Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025».

Всемирная выставка Экспо-2025, организованная и санкционированная Международным бюро выставок (BIE), пройдет в Осаке, Япония.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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