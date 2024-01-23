СМИ: ЦРУ для россиян выпустило ролик, призывающий к предательству Родины

Вербовочный ролик на русском языке выпустило Центральное разведывательное управление США, в котором американская спецслужба убеждает российских «коллег» работать двойными агентами, – сообщает во вторник, 23 января, агентство Reuters.

В видеоролике, размещенном на официальной странице ЦРУ в соцсети X (экс-Twitter), спецслужба США пытается апеллировать к российским сотрудникам ГРУ «патриотам». В видео говорится, что элита страны коррумпирована, а у армии «большие проблемы с вооружением, снабжением и питанием», поэтому нужно переходить на «другую» сторону, чтобы «русский народ процветал».

В ЦРУшной поделке, в частности, говорится: «Возможно, окружающие не хотят слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны», после чего называются способы, как можно связаться с американской спецслужбой и предать Родину.

Комментируя видеоролик ЦРУ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «На самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. ЦРУ это делает ежегодно. Американская спецслужба совершила ошибку – надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране «ВКонтакте» гораздо популярнее, чем запрещенная X (экс-Twitter), да и аудитория «ВКонтакте» гораздо больше».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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