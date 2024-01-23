Немецкие железнодорожники начали общенациональную забастовку

Лидер профсоюза немецких машинистов (GDL) Клаус Везельски заявил, что в Германии 23 января с 18:00 по местному времени (20:00 мск) машинисты грузовых поездов начали общенациональную забастовку с требованием поднять зарплату, – передает портал Tagesschau.

Согласно сообщению портала Везельски сказал: «GDL намерен со вторника остановить значительную часть грузовых перевозок, кроме того с 02:00 по местному времени (04:00 мск) среды к стачке присоединятся машинисты пассажирских поездов. Не вижу оснований для дальнейших переговоров с работодателями, поэтому стачки являются законными, соразмерными и допустимыми».

«Это четвертая и самая продолжительная забастовка профсоюзов на сегодняшний день в Германии. Ожидается, что это вызовет значительные ограничения региональных перевозок, а также окажет влияние на промышленность страны. Поводом для забастовки стал тарифный спор о сокращении рабочего времени в неделю для машинистов. GDL требует сократить это время с 38 до 35 часов при неизменной заработной плате. До сих пор компании предлагали выборную модель, предусматривающую сокращение на один час при полной оплате труда. При этом те работники, кто не шел на это, получали на 2,7% больше денег», – говорится в публикации Tagesschau.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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