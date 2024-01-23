Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 23 января, заявила, что Соединенные Штаты своей «помощью» добили некоторые подразделения ВСУ.

Комментируя заявления помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что «некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов в связи с приостановкой основной части американской военной помощи», Захарова в своем Telegram-канале написала: «Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, потому что там некому их иметь. Никого не осталось – Штаты своей «помощью» их добили».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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