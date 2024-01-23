Палестина призвала ввести санкции против Израиля

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник, 23 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что его государство призывает к введению санкций против лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Израиля в целом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления аль-Малики сказал: «Должны быть пределы того, что Израиль может делать в Палестине. Безнаказанность должна закончиться, должна быть ответственность, если это необходимо – почему бы и не санкции? Мы призываем к введению санкций против Израиля и против отдельных лиц, начиная с премьер-министра Нетаньяху! Для прекращения боевых действий Израиль должен изменить свое отношение, перестать думать, что на территорию Палестины можно вторгаться и уничтожать ее».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube