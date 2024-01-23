В Пентагоне заявили о передаче Украине первых F-16 в 2024 году

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники во вторник, 23 января, заявила, что Запад планирует в 2024 году передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказала: «Мы нацелены на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы – все составляющие, за которые ответственна наша коалиция».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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