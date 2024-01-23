В администрации Байдена считают «адекватной» передачу Киеву 61 миллиарда долларов

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 23 января, заявил, что в администрации США считают, что передача Украине 61 миллиарда долларов «адекватным» и поэтому Конгресс должен рассмотреть такой запрос, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли администрация Байдена снизить запрашиваемую сумму, Кирби сказал: «Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен. Простите, но вести переговоры на публике я не настроен».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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