В ЦАХАЛ заявили об уничтожении более 100 бойцов ХАМАС за сутки

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции во вторник, 23 января, заявил, что за сутки в ходе интенсивных боев в западном районе Хан-Юниса было уничтожена более 100 боевиков ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В ходе общения с журналистами Хагари сказал: «Наши силы продолжают широкое наступление на запад Хан-Юниса, один из основных оплотов ХАМАС. Это сложный район, густонаселенный, и многие террористы ХАМАС скрываются в этом районе, в том числе на секретных объектах, пытаясь застать врасплох наши силы. Войска сражаются мужественно, имея непосредственную поддержку с воздуха и разведки. Войска разрушают инфраструктуру Хамаса, включая туннели, и сегодня убили более 100 боевиков в этом районе».

«Хагари сообщил о действиях ЦАХАЛ через день после того, как в результате взрыва погиб 21 израильский солдат, что стало самым смертоносным инцидентом для ЦАХАЛ за все время наземной операции в секторе Газа», – отмечается в публикации The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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