Гутерриш заявил о гибели более 150 сотрудников ООН в результате израильских обстрелов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе открытых дебатов на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку во вторник, 23 января, заявил, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли уже 153 сотрудника Всемирной организации,– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «К сожалению, 153 наших коллеги погибли».

«Я вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников! В рамках своих полномочий я приложу все усилия по их освобождению. Кроме того, с заложниками необходимо обращаться гуманно. Красному Кресту должно быть разрешено их посещение и оказание им помощи», – добавил генсек ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube