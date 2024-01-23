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Вторник, 23 января 2024, 23:34 мск

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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Протокол о вступлении Швеции в НАТО в ходе заседания генеральной ассамблеи ратифицировало Великое национальное собрание Турции (парламент) во вторник, 23 января, – сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Со своей стороны, агентство Bloomberg пишет, что «в силу решение парламента вступит после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен быть опубликован в официальном печатном органе правительства страны издании Resmi Gazete, после чего документ будет передан на хранение в Государственный департамент США в Вашингтоне».

В результате решения турецкого парламента Венгрия остается последней страной НАТО, парламент которой шведскую заявку на присоединение еще не ратифицировал.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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