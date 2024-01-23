Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 23 января, заявил, что все инициативы ООН, призывающие остановить кровопролитие в секторе Газа, блокируют Соединенные Штаты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на канале ООН.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях. Изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь».

«Палестино-израильский конфликт уже дал опасные метастазы в регионе при пагубном влиянии США. Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе. Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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