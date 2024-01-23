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Среда, 24 января 2024, 00:52 мск

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Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа

Сергей Лавров. Фото из архива сайта МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 23 января, заявил, что все инициативы ООН, призывающие остановить кровопролитие в секторе Газа, блокируют Соединенные Штаты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на канале ООН.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях. Изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь».

«Палестино-израильский конфликт уже дал опасные метастазы в регионе при пагубном влиянии США. Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе. Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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