Берлин объявил о передаче Киеву военных вертолетов

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Федеральное правительство Германии планирует поставить на Украину шесть военных вертолетов из арсенала Бундесвера, а глава минфина со своей стороны сказал, что в одиночку поддерживать Киев возможностей скоро не будет, – сообщает во вторник, 23 января, служба новостей Tagesschau.

Согласно сообщению издания со ссылкой на минобороны ФРГ, Писториус сказал следующее: «Украине будут переданы шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 и комплекты запасных частей, а также будет проведено обучение. Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат. Это первая немецкая поставка такого рода».

В свою очередь BBC сообщает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер так же во вторник, 23 января, на мероприятии немецкой ассоциации восточного бизнеса заявил, что «в долгосрочной перспективе» ФРГ в одиночку Украину не сможет.

«Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше. В долгосрочной перспективе в одиночку поддерживать военные возможности Украины ФРГ не сможет», – сказал в интервью британскому телеканалу глава немецкого минфина.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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