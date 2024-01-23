В Запорожской области по случаю Дня студенчества вводят «сухой закон»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 23 января, заявил, что в связи с празднованием Дня российского студенчества 25 января в регионе вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «В связи с празднованием Дня российского студенчества 25 января 2024 года на территории Запорожской области вводится запрет вводится на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключение – предприятия общественного питания, рестораны, бары, кафе и буфеты».

«За нарушение предусмотрен административный штраф (для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей)», – добавил губернатор.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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