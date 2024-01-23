В США признали проигрыш в сфере разработки «гиперзвука»

Член Сената США от штата Мэн Ангус Кинг на слушаниях в комитете по вооруженным силам заявил, что Соединенные Штаты проигрывают в вопросе разработки и создания гиперзвукового оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кинг сказал: «Что касается гиперзвука и направленной энергии, мы проиграли гонку или сильно отстаем. Нам многое придется наверстать. Это должно быть приоритетом, голова должна гореть. …США в Красном море используют ракеты ценой в миллионы долларов, чтобы сбивать дешевые хуситские дроны, Это же все равно, что стрелять из гаубицы по утке!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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