Лавров на заседании Совбеза ООН «поставил на место» израильского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу посоветовал постпреду Израиля обратить внимание на свою совесть, вместо того, чтобы упрекать другие страны в поставках оружия России, – сообщают СМИ.

В ответ на обвинения израильского постпреда Гилада Эрдана в адрес Ирана в том, что эта страна поставляет оружие России, которое она, якобы, использует против Украины, Лавров сказал: «Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве».

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – добавил глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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