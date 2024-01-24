Азербайджан заявил о прекращении сотрудничества с ПАСЕ

Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 24 января, объявила о прекращении сотрудничества с организацией и в знак протеста против двойных стандартов в отношении Баку покидает сессию в Страсбурге, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном делегацией Азербайджана в ПАСЕ, в частности, говорится: «Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления. … ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации. ПАСЕ мотивирует этот провокационный выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы».

«В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в «насильном изгнании» карабахских армян», добавили представители Баку в ПАСЕ.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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