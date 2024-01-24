МИД России: Киевский режим прекрасно знал о пленных украинцах на борту сбитого ВСУ российского самолета

Министерство иностранных дел РФ в среду, 24 января, выпустило заявление, в котором говорится, что украинские власти прекрасно знали, что на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 находятся пленные соотечественники, и все равно отдало приказ об атаке.

В сообщении, распространенном российским МИДом, говорится: «Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан».

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», – напомнили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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