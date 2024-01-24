Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой Украины на самолет с пленными украинскими военнослужащими

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН в среду, 24 января, заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за атаки Украины на российский самолет с пленными военнослужащими ВСУ, которых везли на обмен, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами ООН Сергей Лавров сказал: «Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76 в Белгородской области в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Необходимо провести срочное заседание Совбеза ООН, где Украина могла бы рассказать, как все произошло. …Обмен пленными между РФ и Украиной был согласован, но вместо этого Киев нанес удар по самолету Ил-76 зенитными ракетами. Украинские официальные лица не могли не знать о том, что обмен военнопленными готовится. Атака на Ил-76 над Белгородской областью является использованием Киевом террористических методов».

«После того, как самолет был сбит, украинская сторона заявила о «доблестной победе» своих вооруженных сил. Как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, украинская пропаганда стала «заметать под ковер» бравурные сообщения о своих победах. Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить, тогда британское председательство в СБ ООН отказывало в заседании трое суток», – добавил глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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