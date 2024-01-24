Шеф Пентагона: Для Украины денег больше нет

Министр обороны США Ллойд Остин на ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, в среду, 24 января, заявил, что у США денег для Украины больше нет, – сообщает Associated Press.

Во время своего выступления шеф Пентагона сказал: «У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Я призываю эту группу (помощи Украине,– прим.ред.) копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков».

«Помощник министра обороны США по международным делам Селеста Уолландер ранее сообщила, что украинское минобороны ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов», – напоминает Associated Press.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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