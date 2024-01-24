Белоруссия назвала своих союзников и «недружественные страны»

Заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель заявил, что обновленная военная доктрина его страны четко определяет, какие из государств являются недружественными, а какие – союзниками, – сообщает в среду, 24 января, агентство агентству БелТА.

В интервью агентству Богодель сказал: «В военной доктрине показано, как сегодня складывается военно-политическая обстановка. Мы четко знали, кто наши ближайшие союзники, мы четко знали, откуда ждать какие пакости и где могут возникнуть какие нюансы. Но сегодня это, прежде всего, адресность того, кого мы видим недружественными государствами и союзами. Прежде всего это – блок НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Это страны Прибалтики, Польша и Украина».

«Также мы четко определились, кто является нашими союзниками. Это: Российская Федерация в рамках Союзного государства, это ОДКБ и СНГ. …Мы отделяем то, что творят политики, которые пытаются ввергнуть мир в третью мировую войну, и народы зарубежных стран, с которыми в Белоруссии дружат и ведут себя открыто», – подчеркнул замначфакультета Генштаба Белорусской Военной академии.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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