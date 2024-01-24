Лавров: У России нет никакого желания ни на кого нападать

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН в среду, 24 января, заявил, что у России нет никакого желания на кого-то нападать, как не было и необходимости в СВО, «если бы Запад не дал карт-бланш путчистам, которые сейчас отменяют русский язык на Украине», – сообщают СМИ.

В ответ на обвинения России в «готовящемся нападении на страны НАТО» Лавров сказал: «У нас нет никакого желания, никакой необходимости ни военной, ни политической, ни экономической куда-то на кого-то нападать».

«У нас не было необходимости и специальную военную операцию объявлять, если бы Запад не допустил переворот в феврале 2014 года, если бы потом не дал карт-бланш этим путчистам, которые тут же объявили, что отменяют статус русского языка на Украине. Которые тут же объявили террористами жителей Крыма и Донбасса, которые отказались принимать результаты кровавого антиконституционного переворота. И все это при поддержке Запада», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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