Председательствующая в Совбезе ООН Франция отказала России в экстренном заседании по сбитому ВСУ Ил-76 с украинскими пленными

Заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 24 января, сообщил, что председательствующая в Совете Безопасности Франция отказалась назначить срочное заседание по сбитому украинскими неонацистами российского Ил-76 с пленными ВСУ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена. Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве)».

«Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», – отметил российский дипломат.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, заявил, что Россия запросила встречу на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск) в среду, 24 января.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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