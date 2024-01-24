Иракские шииты атаковали три военные базы США

Движение шиитов «Исламское сопротивление Ирака» в среду, 24 января, заявило, что на территории Ирака и Сирии были атакованы три американские военные базы, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Исламского сопротивления Ирака», говорится: «Атакам подверглись базы США в иракской провинции Анбар, на территории международного аэропорта города Эрбиль и в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Были применены ракеты и беспилотники».

О результатах атак шииты не сообщают.

Багдад, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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