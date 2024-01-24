Вице-спикер парламента Словакии: Если украинцы против советской символики, может, они – бандеровцы, потерпевшие поражение?

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что «если украинцы выступают против советской символики, не означает ли это, что Украиной управляют бандеровцы?», – сообщают словацкие СМИ.

В ответ на критику местной газеты, обвинившей его в «прокремлевской позиции» и оскорблении украинцев из-за банки пива с надписью «СССР», Блага на своей странице в соцсетях написал: «Если украинцы против советской символики, не означает ли это, что Украиной управляют бандеровцы, которые считают победу над фашизмом своим поражением?»

«Я не собираюсь прятать подарки, символизирующие победу над фашизмом. Мне это в голову не приходит. Я благодарю русских и все народы СССР за то, что они освободили Словакию от фашизма!», – подчеркнул вице-спикер словацкого парламента.

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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