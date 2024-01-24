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Четверг, 25 января 2024, 02:09 мск

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Итальянский премьер заявила о необходимости создания «независимой и безопасной» Палестины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время дебатов в Нижней палате парламента республики в среду, 24 января, заявила, что она не согласна с позицией премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступает против создания двух государств: Израиля и Палестины, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Мелони сказала: «Италия всегда заявляла, что палестинский народ имеет право на свое независимое, безопасное государство. Это справедливое и необходимое решение, как в интересах палестинцев, так и в интересах Израиля. Поэтому я не разделяю позицию премьер-министра Израиля Нетаньяху».

«Однако признание не может быть в одностороннем порядке. Предварительным условием является признание права на существование еврейского государства и права его граждан жить в мире и безопасности», – добавила итальянский премьер.

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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