В Польше рассказали, почему собираются прекратить помощь украинским беженцам

Помощь украинским беженцам в Польше планируют продлить только до конца сентября текущего года, – пишет в среду, 24 января, издание Rzeczpospolita.

Польская газета сообщает, что «чиновники, с которыми удалось пообщаться, заявляют, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, то временная защита им не нужна».

«Механизм поддержки украинских беженцев был введен после широкомасштабного вторжения России в Украину. Однако, сейчас предлагается уменьшить выплаты на детей, а также отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время, который сейчас действует в течение 30 дней, – пишет Rzeczpospolita и добавляет, что «согласно последнему исследованию, остаться в Польше планирует 21% опрошенных украинских переселенцев».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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