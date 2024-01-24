Йеменские хуститы атаковали американские военные корабли

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сарья, заявил о проведении операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, – сообщают СМИ.
В своем Telegram-канале Яхья Сарья написал: «Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, когда эти корабли обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам. Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, два американских коммерческих судна вынуждены были вернуться».
«В столкновении, продолжавшемся более двух часов, были применены несколько баллистических ракет, часть которых достигла целей, несмотря на попытки их перехвата», – сообщил также представитель хуститов.
Сана, Иван Бабурин
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