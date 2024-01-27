США пообещали Греции $200 млн за передачу оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил властям Греции передать или продать Украине оружие. В обмен Вашингтон рассмотрит возможность предоставить Афинам дополнительную помощь на сумму до $200 млн. Об этом говорится в письме Блинкена греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, текст которого распространила пресс-служба главы кабмина.

В письме отмечается, что США по-прежнему заинстересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. «Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования) в размере до 200 миллионов долларов для Греции», – сказано в документе (цитата по РИА «Новости»).

Блинкен уведомил Мицотакиса, что госдепартамент разрешил возможную продажу Греции самолетов F-35 и передачу сопутствующего оборудования на 8,6 млрд долларов. Речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования.

Также глава американского внешнеполитического ведомства пообещал рассмотреть запрос Греции на поставку самолетов-заправщиков КС-135.

Надо отметить, что Греция передала Украине практически все свое вооружение за исключением танков Leopard 2A6 и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Афины, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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