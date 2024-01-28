«Если Украина потерпит поражение»: в Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье

Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи озвучил территориальные претензии к Украине. Он заявил, что в случае, если в результате конфликта с Россией Украина потерпит поражение, то Закарпатье может отойти Венгрии.

«Если в результате войны государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», – приводят слова Тороцкаи местные СМИ.

Заявление об этом прозвучало на съезде партии «Наша Родина» в Будапеште, пишет «Страна.ua». Также Тороцкаи призвал укреплять связи с незападными странами и обвинил Евросоюз в попытке «колонизировать» Венгрию.

Ранее глава национального совета партии Альянс за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил, что Бухарест не должен отказываться от территориальных претензий к Украине ради восстановления «румынского государства в его естественных границах».

«Мы не станем по-настоящему суверенными, пока не восстановим интеграцию румынского государства в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, уезд Херца, Закарпатье – все, что принадлежало и продолжает принадлежать румынской нации, должно вернуться в границы государства. Это идеал, который мы не должны забывать», – сказал политик, чьи слова цитируют румынские СМИ.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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