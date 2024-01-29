Путин и Лукашенко создали единую межгосударственную медиакомпанию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 января, подписали постановление «О создании медиакомпании Союзного государства», – передают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Сообщается, что Лукашенко заявил: «Создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным».

В свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев на брифинге по итогам Госсовета сказал журналистам: «У нас есть четыре СМИ: две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику».

Всего по итогам заседания Высшего совета двух государства Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 15 документов, в том числе: декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы; резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства; декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции; постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года и другие.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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