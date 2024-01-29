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Понедельник, 29 января 2024, 20:01 мск

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СМИ: Израиль, США, Египет и Катар передали ХАМАС новый план по освобождению заложников

Фото: Freepik

Представители Израиля с высокопоставленными чиновниками из США, Египта и Катара в воскресенье, 28 января, согласовали план новой сделки по освобождению заложников в секторе Газа, – сообщает в понедельник, 29 января, телеканал Sky News.

Как говорится в сообщении телеканала, «Переговоры прошли в Париже. План предусматривает освобождение всех заложников из США и Израиля, начиная с женщин и детей. В войне Израиля против ХАМАС будут «поэтапные паузы». Израиль также позволит увеличить объем помощи Газе и освободит больше палестинских заключенных. План был направлен движению ХАМАС».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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