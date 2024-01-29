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Понедельник, 29 января 2024, 20:01 мск

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Венгрия выдвинула ЕС условия для согласия на выделение Киеву 50 млрд.евро

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в понедельник, 29 января, заявил, что его страна выдвинула Евросоюзу условия, при выполнении которых Будапешт сможет одобрить выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети Х (экс-Twitter) советник венгерского премьера написал: «Брюссель использует шантаж против Венгрии, как будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс по финансирования Киева. В субботу Будапешт направил в Брюссель новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для Украины и даже выпуску общего долга для ее финансирования, если будут добавлены другие условия, которые позже дадут Будапешту возможность изменить свое мнение».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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