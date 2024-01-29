Баку назвал «манипуляцией», предложение Пашиняна подписать «пакт о ненападении»

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в понедельник, 29 января, назвал манипуляцией предложение армянского премьера Никола Пашиняна подписать «пакт о ненападении», – передает Sputnik-Ближнее зарубежье.

В сообщении агентства говорится, что Гаджизаде сказал следующее: «Заявление премьер-министра Армении преследует цель отвлечь внимание от процесса разработки проекта двустороннего соглашения о мире и построении межгосударственных отношений между государствами».

Напомним, что накануне, в воскресенье, 28 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в честь Дня армии, заявил, что Ереван предложил Баку подписать пакт «о ненападении» и «соглашение о взаимном контроле над вооружениями», если процесс заключения мирного договора затянется.

Баку, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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