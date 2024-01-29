Сийярто: Вопрос о разблокировке 50 миллиардов евро мы с Киевом обсуждать не будем

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком во время визита в Ужгород заявил, что вопрос о выделении Украине 50 млрд евро с Киевом решаться не будет, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по вопросу разблокирования передачи Киеву 50 млрд евро, Сийярто сказал: «О разблокировании 50 млрд евро для Украины – это вопрос не двусторонний, поэтому здесь мы его обсуждать не будем. Это будет решаться в Брюсселе».

«Будапешт официально готов и в дальнейшем помогать Киеву в гуманитарных вопросах, но поставлять оружие Украине, как и ранее, Венгрия не будет», – отметил глава венгерской дипломатии и добавил: «Мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые они имели до 2015 года. Я хочу подчеркнуть, что Венгрия ничего больше не просит: мы не просим больше того, что было до 2015 года».

Ужгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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