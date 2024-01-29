США отказали в визе главе российской делегации для участия в сессии спецкомитета ООН

Главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев в понедельник, 29 января, заявил, что США отказали в выдаче визы специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для его участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, – передают СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, Акульчев сказал: «Я прежде всего хотел бы зачитать выступление главы делегации Российский Федерации на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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