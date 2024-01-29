Финским общественникам запретили собирать деньги для украинских боевиков

Сбор средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретила общественным организациям полиция Финляндии, поскольку это нарушает законодательство, – сообщает в понедельник, 29 января, издание IltaLehti.

Финская газета со ссылкой на правоохранителей пишет: «Полиция не согласна выдавать разрешение на сбор средств для непосредственной поддержки украинских вооруженных сил, так как это это интерпретируется как военная деятельность, что не отвечает целям общественных организаций и законодательству Финляндии».

«Финский закон о сборе средств сбор средств в поддержку вооруженных сил не запрещает, однако полиция считает, что военная поддержка других государств – это деятельность государственных властей, а не общественных организаций. Поэтому общественникам помогать напрямую украинским военнослужащим или финансировать их военную подготовку нельзя. Полиция считает, что если разрешить финансирование ВСУ, то общественники в будущем смогут финансировать вооруженные силы и других стран», – говорится в публикации.

IltaLehti пишет, что руководители «Ассоциации национальной обороны» (UMY) и «Ваши финские друзья» (YFF) выразили протест относительно решения полиции и заявил, что «поддержка ВСУ является идеологической и общественно-полезной деятельностью».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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