Нетаньяху пугает США и Европу движением ХАМАС: Вы следующие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае, если ХАМАС победит, то «Америка и Европа будут следующими», – сообщает Talk TV.

В интервью британскому телеканалу израильский премьер сказал: «Если варварство победит здесь, то Европа и Америка будут следующими. Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять! Рассматривать войну Израиля с ХАМАС нужно не как мелкую стычку, а как серьезную конфронтацию с участием оси зла Ирана».

«Если международное сообщество не может выдержать накал общественного мнения, то нам придется делать это в одиночку. Мы сделаем то, что должны сделать. И в случае победы над ХАМАС демилитаризацией Газы должен заниматься только Израиль», – подчеркнул Нетаньяху.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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