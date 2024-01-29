Белый дом выразил недовольство иерусалимской конференцией о восстановлении поселений в секторе Газа

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в понедельник, 29 января, заявил, что США «обеспокоены» прошедшей в воскресенье, 28 января, в Иерусалиме конференцией «Поселения обеспечивают безопасность», посвященной восстановлению еврейских поселений в секторе Газа, на которой присутствовала почти треть кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, – сообщает The Times of Israel.

В заявлении, распространенном администрацией США, в частности, говорится: «Соединенные Штаты обеспокоены собранием, особенно множеством противоречивых заявлений участников, призывающих к массовому перемещению палестинского населения Газы. Мы четко, последовательно и недвусмысленно выступали против насильственного переселения палестинцев за пределы сектора Газа. Эта риторика является подстрекательской и безответственной. Но, мы верим премьер-министру на слово, когда он говорит, что Израиль не намерен повторно оккупировать сектор Газа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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