Гигант германского ВПК ускоренными темпами строит завод по производству боеприпасов

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер заявил, что его компания намерена «в рекордно короткие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов, – сообщило в воскресенье, 28 января, издание Bild.

В интервью немецкому таблоиду Паппергер сказал: «Темп производства сейчас высокий. То, что раньше занимало десять лет, теперь делается за несколько месяцев. Сейчас мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок. В 2023 году Rheinmetal получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд. Возможно, в этом году сумма увеличится до €15 млрд.».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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