В ЕС предварительно согласовали использование в пользу Киева доходов от замороженных российских активов

Бельгийское председательство в Совете Евросоюза в понедельник, 29 января, сообщило, что послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, – сообщают СМИ.
В сообщении, размещенном в аккаунте Бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины».
Брюссель, Иван Бабурин
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