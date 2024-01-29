В ЕС предварительно согласовали использование в пользу Киева доходов от замороженных российских активов

Бельгийское председательство в Совете Евросоюза в понедельник, 29 января, сообщило, что послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном в аккаунте Бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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