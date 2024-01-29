В защиту Техаса перед Байденом выступили 26 генеральных прокуроров

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой, – сообщает в понедельник, 29 января, телеканал Fox News.
В сообщении телеканала говорится: «26 республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают право штата Одинокой звезды самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой от незаконных мигрантов».
Вашингтон, Иван Бабурин
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