Французские фермеры перекрыли шоссе в 10 км от Парижа

Недовольные политикой своего правительства французские фермеры вечером в понедельник, 29 января, начали перекрывать автотрассы вокруг Парижа. Так, группа протестующих фермеров в 10 километрах к северу от Парижа заблокировала проезд по шоссе А15, – сообщает РИА Новости.

В сообщении агентства говорится, что «в районе коммуны Аржантей на шоссе встали около шестидесяти тракторов. Движение перекрыто колонной тракторов и грузовиков на всех четырех полосах. По всей ширине проезжей части разбиты тенты. Фермеры разводят костры в жестяных бочках. Перед ними находится кордон полицейских, дальше к Парижу проезда нет».

В свою очередь, телеканал RT сообщает, что «более 1,7 тыс. фермеров на 1,2 тыс. тракторов и комбайнов уже закрыли 25 дорог. Аграрии намерены не допускать поставки продуктов в столицу как минимум пять дней. Для охраны порядка французские власти задействовали более 15 тыс. полицейских и бронетехнику».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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