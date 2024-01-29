российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 января 2024, 00:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Французские фермеры перекрыли шоссе в 10 км от Парижа

Недовольные политикой своего правительства французские фермеры вечером в понедельник, 29 января, начали перекрывать автотрассы вокруг Парижа. Так, группа протестующих фермеров в 10 километрах к северу от Парижа заблокировала проезд по шоссе А15, – сообщает РИА Новости.

В сообщении агентства говорится, что «в районе коммуны Аржантей на шоссе встали около шестидесяти тракторов. Движение перекрыто колонной тракторов и грузовиков на всех четырех полосах. По всей ширине проезжей части разбиты тенты. Фермеры разводят костры в жестяных бочках. Перед ними находится кордон полицейских, дальше к Парижу проезда нет».

В свою очередь, телеканал RT сообщает, что «более 1,7 тыс. фермеров на 1,2 тыс. тракторов и комбайнов уже закрыли 25 дорог. Аграрии намерены не допускать поставки продуктов в столицу как минимум пять дней. Для охраны порядка французские власти задействовали более 15 тыс. полицейских и бронетехнику».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,