Норвежская армия готовится к угрозе со стороны России

Главнокомандующий армией Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у России на Севере по-прежнему много военной техники, поэтому ее недооценивать нельзя, – сообщает в понедельник, 29 января, телеканал N-TV.

В интервью норвежский телеканалу Кристофферсен сказал: «Россия не увеличила количество своих танков, потому что отправила большую их часть на Украину. Но мы предполагаем, что она начнет модернизировать и восстанавливать свою армию, как только прекратятся боевые действия. На восполнение утраченных сил и восстановление армии у России уйдет три года, и нам необходимо подготовиться к этой ситуации, а также к чрезвычайным обстоятельствам».

«Если бы опасность нападения России на Норвегию была неминуемой, то королевство не смогло бы поставить Украине столько оружия, сколько поставляет сейчас. Хоть на данный момент опасность нападения на Норвегию не является острой, времени осталось не так много. Российское оборонное производство сильнее, чем мы думали в прошлом году. Несмотря на то, что Россия потеряла много военной техники на Украине, у нее по-прежнему есть много техники на севере. Мы не должны недооценивать Россию. Русские на Украине почти не потеряли самолеты и подводные лодки, поэтому они по-прежнему размещают значительное их количество по соседству с нами. Российские военно-воздушные и военно-морские силы находятся в очень хорошем состоянии», – подчеркнул норвежский главком.

Осло, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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