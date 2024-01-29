Столтенберг назвал помощь Киеву инвестициями в безопасность НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон в понедельник, 29 января, завил, что помощь Киеву – это инвестиции в безопасность НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса… Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку. Оружие для Украины – это путь к миру».

«Двери НАТО открыты. Они остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО. Финляндия вступила в альянс, Швеция почти завершила процесс присоединения», – добавил со своей стороны Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube