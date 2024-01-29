В Госдепе заявили о рекордном ежегодном суммарном показателе поставок оружия за рубеж

Госдепартамент США в понедельник, 29 января, заявил, что рост поставок и передач в продукции военного назначения (ПВН) 2023 финансовом году составил 55,9% по сравнению с $51,9 млрд в 2022 году, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепа, в частности, говорится: «В 2023 финансовом году общий объем ПВН и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, составил $80,9 млрд. Рост составил 55,9% по сравнению с $51,9 млрд в 2022 финансовом году. Это самый высокий ежегодный суммарный показатель продаж и помощи нашим союзникам и партнерам».

«Суммарные продажи ПВН и услуг американскими производителями другим компаниям и странам в 2023 финансовом году составили $157,7 млрд по сравнению с показателем 2022 финансового года $153 млрд. Общий показатель включает продажу вооружений на $62,25 млрд, профинансированную союзниками и партнерами США. Остальная ПВН была передана в рамках различных программ», – отметили в Госдепартаменте.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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