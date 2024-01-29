Блинкен пообещал «самый грандиозный» саммит НАТО со времен «холодной войны»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, станет «самым грандиозным» со времен холодной войны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Для нас большая честь принять исторический саммит НАТО в Вашингтоне в июле. Я думаю, это будет самый грандиозный саммит с конца холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию НАТО к новым вызовам и новым угрозам – Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве. На саммите будет уделено особое внимание усилиям альянса по реагированию на эти угрозы».

«На саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждаться перспективы альянса на следующие 75 лет. НАТО продемонстрирует, что уже сделала для того, чтобы быть незаменимой для обороны и безопасности стран-союзников», – добавил глава Госдепа.

Следует отметить, что саммит НАТО в Вашингтоне, запланированный на июль текущего года, будет посвящен 75-летию Североатлантического альянса.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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